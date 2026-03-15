Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaznamenal v noci a v nedeľu ráno na území Slovenska veľké teplotné rozdiely. Na východe väčšinou mrzlo, na západe bolo výrazne teplejšie.
„Teplota klesla najnižšie v Klenovej na severovýchode, a to na mínus 6,6 stupňa Celzia. Výrazne teplejšie bolo na západe krajiny, kde sme v priebehu noci mali aj zväčšenú oblačnosť a najmä fúkal juhovýchodný až východný vietor, ktorý síce v priebehu noci slabol, ale nie všade zoslabol úplne. Najvyššiu minimálnu teplotu sme zaznamenali v Kamanovej, a to 9,4 stupňa Celzia,“ priblížil ústav.
V priebehu dňa by sa mali teplotné rozdiely zminimalizovať. Teplotné maximum by sa okolo poludnia malo pohybovať od 14 do 19 stupňov Celzia.