Ukrajina nechce stratiť podporu USA v boji proti Rusku v dôsledku vojny Washingtonu s Iránom, uviedol v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Nechceme stratiť Američanov,“ zdôraznil Zelenskyj s tým, že Spojené štáty sú aktuálne „bezpochyby momentálne zaneprázdnené Blízkym východom“. Ukrajinský prezident to uviedol vo vyhlásení pre médiá, ktoré bolo zverejnené v nedeľu.
„Prejavujeme ochotu pomôcť Spojeným štátom a ich spojencom na Blízkom východe tým, že ponúkame zdieľanie ukrajinských odborných znalostí o dronoch. Pevne dúfame, že pre situáciu na Blízkom východe sa Spojené štáty neotočia chrbtom k otázke vojny na Ukrajine,“ dodal Zelenskyj.
Ukrajina by podľa neho rada spolupracovala s akýmkoľvek maďarským lídrom, ktorý nie je nástrojom ruského prezidenta Vladimira Putina. „Budeme spolupracovať s akýmkoľvek vedením v Maďarsku. Sme pripravení spolupracovať priateľsky za predpokladu, že táto osoba nie je spojencom Putina, konkrétne agresorského štátu,“ vysvetlil ukrajinský líder.
Ruské sily medzitým v noci na nedeľu zaútočili na Ukrajinu 97 bezpilotnými lietadlami, z ktorých približne 70 bolo typu Šáhid. Tamojšie sily protivzdušnej obrany zostrelili alebo zachytili 90 z nich. Úlomky dopadli na päť lokalít, informoval denník Ukrajinská pravda.