Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je nový iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí už pravdepodobne mŕtvy. Trump to povedal v noci na nedeľu v rozhovore pre americkú stanicu NBC News.
„Neviem, či vôbec žije. Nik zatiaľ nebol schopný ukázať ho,“ podotkol Trump. „Počul som, že nežije, a ak žije, mal by pre svoju krajinu urobiť niečo veľmi múdre, a to je kapitulácia... Niektorí si myslia, že žije, ale je veľmi ťažko zranený,“ dodal prezident USA.
Jeho vyjadrenia prišli len krátko po tom, čo americký minister obrany Pete Hegseth na piatkovom brífingu v Pentagóne vyhlásil, že Modžtabá Chameneí je po zraneniach, ktoré utrpel pri americko-izraelských útokoch na Irán, „zmrzačený“.
Modžtabá Chameneí bol za nového najvyššieho iránskeho duchovného vodcu vymenovaný 8. marca. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac než týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán 28. februára.
Nový iránsky ajatolláh vydal vo štvrtok svoje prvé vyhlásenie, osobne sa však na verejnosti neobjavil a ani ho sám neprečítal.
Trump zároveň v rozhovore pre NBC potvrdil, že Irán si síce chce sadnúť za rokovací stôl, administratíva USA však nástojí na „veľmi dôrazných“ podmienkach. „Irán chce uzavrieť dohodu a ja ju nechcem, pretože podmienky ešte nie sú dostatočne dobré,“ uviedol Trump bez toho, aby poskytol podrobnosti o požiadavkách zo strany USA. Potvrdil však, že kľúčovou z nich je úplné zrieknutie sa všetkých jadrových ambícií zo strany Iránu.