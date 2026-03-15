Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zásobuje Rusko Irán dronmi typu Šáhid. Vyjadril sa tak v televízii CNN v rozhovore s Fareedom Zakariom.
Podľa Zelenského je „na 100 percent isté“, že Irán použil bezpilotné lietadlá typu Šáhid ruskej výroby na útoky na americké základne na Blízkom východe. Tento typ dronu sa spája aj s ďalšími útokmi na krajiny v regióne, hoci ich výrobcovia nie sú vždy známi.
Ako prvý vyvinul drony typu Šáhid Irán. Ich výroba je pomerne lacná a oproti raketám dokážu ciele zasahovať za zlomok ceny. Prvýkrát boli vo veľkom rozsahu použité počas ruskej invázie na Ukrajinu. Teherán ich najprv Moskve dodával, teraz však už Rusko vyrába vlastné verzie tohto bezpilotného lietadla.
Do svojho arzenálu už tento typ dronu zakomponovali aj Spojené štáty pod názvom Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS).