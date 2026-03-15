Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v noci na nedeľu uznal, že ľudia v krajine trpia pre nedostatok potravín a pokračujúce výpadky elektriny. Odsúdil však skupinu nespokojencov, ktorí v sobotu v meste Morón zničili miestne sídlo vládnucej komunistickej strany. Ide o vzácne priznanie zo strany kubánskej vlády o tom, že v krajine vládne nespokojnosť.
„Je pochopiteľné, že dlhotrvajúce výpadky elektrickej energie, ktoré sú dôsledkom energetickej blokády zo strany USA a ktoré sa v uplynulých mesiacoch významne zhoršili, vyvolávajú nespokojnosť nášho ľudu,“ napísal kubánsky prezident na sociálnej sieti X.
Sťažnosti a protesty obyvateľov sú podľa Díaza-Canela oprávnené, pokiaľ sú vedené slušne a s rešpektom k verejnému poriadku. „Čo však nikdy nebude pochopiteľné, ospravedlniteľné ani prípustné, je násilie a vandalizmus, ktoré ohrozujú pokoj občanov a bezpečnosť našich inštitúcií,“ deklaroval.
Ostrov, na ktorom žije 9,6 milióna obyvateľov a na ktorý je od roku 1962 uvalené obchodné embargo USA, sa už roky nachádza v ťažkej hospodárskej kríze. Sprevádzajú ju dlhé výpadky elektriny a nedostatok paliva, liekov a potravín. Kuba bola teraz tiež odrezaná od zásadných dodávok ropy z Venezuely, keďže americký prezident Donald Trump po odvlečení venezuelského prezidenta Nicolása Madura nariadil úplnú blokádu tankerov prevážajúcich túto surovinu.
Kubánske úrady v piatok potvrdili, že prebiehajú rokovania so Spojenými štátmi v dôsledku intenzívneho tlaku zo strany Trumpa. Americký prezident nedávno povedal, že Kuba je uňho ďalšou na programe po Iráne, a predpovedal, že komunistami spravovaný ostrov „čoskoro padne“.