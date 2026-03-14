Predseda vlády SR Robert Fico vo svojom najnovšom vyhlásení ostro kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za zastavenie tranzitu ruskej ropy cez ropovod Družba. Zároveň obvinil domácu opozíciu zo šírenia dezinformácií o cenách pohonných hmôt a oznámil, že slovenská vláda oficiálne odmietla revíziu predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Spor o ceny palív a ropovod Družba
Premiér v úvode svojho prejavu odmietol tvrdenia opozície, že Slovensko má najdrahšie pohonné hmoty. Podľa jeho slov ide o "krivenie reality" a vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft robí všetko pre to, aby slovenské ceny palív zostali konkurencieschopné v rámci regiónu V4 a nižšie ako v Rakúsku.
Fico obvinil opozíciu, že sa teší z vyhlásenia stavu ropnej núdze, ktorý vznikol v dôsledku rozhodnutia Ukrajiny jednostranne zastaviť tranzit ruskej ropy. Podľa premiéra má Slovensko na základe rozhodnutí orgánov EÚ právo na jej odber až do konca roka 2027. Kritizoval tiež opozičné strany za to, že sa odmietli pripojiť k spoločnému listu ukrajinskému prezidentovi, ktorý mal apelovať na obnovenie dodávok a umožnenie inšpekcie údajne poškodeného ropovodu.
Kritika Európskej únie a výzvy na mierové rokovania
Slovenský premiér vyjadril nespokojnosť s prístupom Európskej komisie. Hoci po stretnutí s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou v Paríži uviedol, že Komisia formálne stojí na strane Slovenska, necíti dostatočný tlak Bruselu na Kyjev. Fico naznačil, že EÚ by mala podmieniť finančnú pomoc Ukrajine ústretovosťou voči členským štátom Únie.
Vo vyhlásení premiér privítal slová belgického premiéra Barta De Wevera, ktorý navrhol, aby EÚ získala mandát na mierové rokovania s Ruskom. Fico zdôraznil, že stratégia ekonomického oslabenia Ruska prostredníctvom podpory vojny nefunguje a jedinou cestou sú rokovania. Zároveň však varoval pred "novým Mníchovom 1938" a zdôraznil, že akákoľvek mierová dohoda musí vzniknúť za účasti a so súhlasom Ukrajiny.
Tvrdé slová na adresu Kyjeva
Robert Fico vo svojom prejave vzniesol vážne obvinenia voči ukrajinskému vedeniu. Uviedol, že Kyjev nemal problém "zničiť výbušninami podmorský plynovod Nordstream" a že je schopný prenášať násilné riešenia aj na krajiny, s ktorými nebojuje. V tejto súvislosti vyjadril pochopenie pre obavy maďarského premiéra Viktora Orbána po údajných vyhrážkach zo strany Ukrajiny. Udelenie nového Európskeho radu za zásluhy prezidentovi Zelenskému označil Fico za "zlý vtip".
Slovensko odmietlo revíziu predpisov WHO
V záverečnej časti vyhlásenia premiér informoval, že vláda v stredu odmietla prijať revíziu medzinárodných predpisov WHO týkajúcich sa cezhraničných pandémií. Podľa Fica tieto predpisy vytvárali právne podmienky pre obmedzovanie suverenity štátov, vrátane možnosti povinného očkovania či obmedzovania pohybu osôb.
Premiér poďakoval ministrom zdravotníctva a spravodlivosti, ako aj splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi za upozornenie na tieto riziká. Fico zdôraznil, že právomoc v otázkach verejného zdravia patrí jednotlivým štátom a pripomenul, že podobný odmietavý postoj k revidovaným predpisom WHO zaujalo už ďalších 11 krajín.