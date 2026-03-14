Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v sobotu na tlačovej konferencii v libanonskej metropole Bejrút na ukončenie vojny medzi Izraelom a hnutím Hizballáh podporovaným Iránom a na medzinárodnú podporu libanonskému ľudu.
„Neexistuje žiadne vojenské riešenie, len diplomacia, dialóg a plná implementácia Charty OSN a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Diplomatické cesty sú dostupné, a to aj prostredníctvom môjho špeciálneho koordinátora pre Libanon a prostredníctvom kľúčových členských štátov,“ povedal Guterres.
Podľa neho je nevyhnutné, aby Hizballáh rešpektoval rozhodnutie libanonskej vlády presadiť monopol štátu na zbrane. Takisto je nevyhnutné, aby Izrael rešpektoval zvrchovanosť a územnú celistvosť Libanonu.
Guterres apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnilo svoju angažovanosť v Libanone a „posilnilo“ túto blízkovýchodnú krajinu a jej ozbrojené sily, aby si zabezpečili potrebné spôsobilosti a zdroje.
„Libanonský ľud, rovnako ako Izrael a všetci ostatní ľudia v celom regióne, si zaslúžia žiť bez strachu, vychovávať svoje deti bez zvuku sirén a útokov a vrátiť sa domov bez obáv, že budú musieť opäť utiecť,“ uviedol Guterres. „Robíme všetko, čo je v našich silách, pre okamžitú deeskaláciu a zastavenie nepriateľských akcií,“ dodal novinárom.
Libanon bol minulý týždeň zatiahnutý do vojny na Blízkom východe po tom, ako militantná skupina Hizballáh zaútočila na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch.
Izraelský denník Haarec v sobotu s odvolaním sa na dva nemenované zdroje informoval, že zástupcovia Izraela a Libanonu by mali v najbližších dňoch viesť priame rokovania, prvé od začiatku útokov na Irán z 28. februára. Mohli by sa konať v Paríži alebo na Cypre a zúčastniť by sa na nich mal aj Jared Kushner, zať prezidenta USA Donalda Trumpa. Izraelskú delegáciu povedie bývalý minister pre strategické záležitosti Ron Dermer.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v sobotu uviedlo, že pri izraelských útokoch zahynulo od 2. marca 826 ľudí a 2 009 utrpelo zranenia. V Izraeli bolo pri útokoch Iránu a Hizballáhu zabitých najmenej 15 ľudí a viac ako 2 000 bolo zranených.