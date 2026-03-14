Prezident Spojených štátov Donald Trump v sobotu vyzval ostatné krajiny, aby poslali lode a pomohli so zabezpečením Hormuzského prielivu. Uviedol to na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Mnohé krajiny, najmä tie, ktoré sú zasiahnuté pokusom Iránu uzavrieť Hormuzský prieliv, pošlú vojenské lode v spolupráci so Spojenými štátmi, aby zostal otvorený a bezpečný,“ napísal v príspevku. Prezident USA zároveň dúfa, že „Čína, Francúzsko, Japonsko, Južná Kórea, Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny, ktoré sú týmto obmedzením zasiahnuté, pošlú do oblasti lode“.
Hormuzský prieliv je kľúčový pre globálne dodávky ropy a plynu, no prepravu surovín cez túto oblasť narušila vojna na Blízkom východe, ktorú pred dvomi týždňami začali USA a Izrael útokmi na Irán. Teherán na to zareagoval odvetnými krokmi a jeho údery prakticky zastavili námornú dopravu v prielive, ktorý je v najužšom mieste široký len 54 kilometrov.
Keď sa v piatok opäť zvýšili ceny ropy, Trump dostal otázku, kedy americká armáda začne eskortovať tankery cez prieliv. „Stane sa to čoskoro, veľmi skoro,“ odpovedal.
Šéf Bieleho domu v najnovšom príspevku na Truth Social tvrdí, že vojenské kapacity Iránu sú zničené, no zároveň pripúšťa, že krajina je stále schopná útočiť v prielive. „Už sme zničili 100 % iránskej vojenskej kapacity, ale pre nich je ľahké poslať jeden či dva drony, položiť mínu alebo vystreliť raketu krátkeho doletu niekde pozdĺž alebo priamo v prielive, bez ohľadu na to, či sú porazení,“ napísal.
Vo svojej výzve krajinám, aby poslali do prielivu lode, dodal, že Spojené štáty budú bombardovať pobrežie a strieľať na iránske lode a že „tak či onak, čoskoro otvoríme Hormuzský prieliv“.