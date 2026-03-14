Európska lieková agentúra (EMA) odporučila udeliť podmienečnú registráciu pre vakcínu mCombriax. Ide o prvú kombinovanú vakcínu, ktorá je určená na prevenciu pred ochorením COVID-19 a sezónnou chrípkou.
„Ministerstvo zdravotníctva berie na vedomie odporúčanie Európskej liekovej agentúry na schválenie kombinovanej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a chrípke. Zároveň platí, že konečné rozhodnutie o registrácii tejto vakcíny pre trh Európskej únie prijíma Európska komisia. Tá zatiaľ nerozhodla,“ uviedol komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.
Ministerstvo dodalo, že vakcíny proti chrípke sú na Slovensku naďalej zabezpečované prostredníctvom štandardných dodávok hradených z verejného zdravotného poistenia. „Zároveň sú pre očkovaciu sezónu na jeseň 2026 zabezpečené aj dodávky vakcín proti ochoreniu COVID-19,“ ubezpečil rezort.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ozrejmil, že nová vakcína je indikovaná pre dospelých vo veku od 50 rokov. „Klinická štúdia na 8 000 dobrovoľníkoch preukázala, že mCombriax vyvoláva tvorbu protilátok porovnateľnú s podaním samostatných vakcín proti COVID-19 a chrípke,“ doplnil ústav s tým, že očkovacia látka sa bude pravidelne aktualizovať tak, aby zodpovedala vírusovým kmeňom v aktuálnej sezóne.