Policajti v Pezinku vypátrali a vrátili ukradnutú trojkolku zdravotne znevýhodnenému mužovi. Podozrivý z krádeže je aktuálne za mrežami.
„Výsledkom niekoľkomesačného vyšetrovania prípadu krádeže špeciálne upravenej trojkolky zdravotne znevýhodneného muža, ku ktorej došlo v priebehu decembra 2025 v priestoroch podzemnej garáže obytného domu v Pezinku, bolo jej vypátranie a odovzdanie majiteľovi,“ uviedla polícia.
S podozrivým mužom, ktorý je už v rukách polície, sa následne vykonajú ďalšie potrebné úkony. Ich cieľom bude vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za tento čin.