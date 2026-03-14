Iránske ozbrojené sily v sobotu varovali, že prístavy v Spojených arabských emirátoch (SAE) považujú za legitímne ciele a vyzvali tamojších obyvateľov, aby sa im vyhli. Armáda islamskej republiky to uviedla vo vyhlásení, ktoré odvysielala tamojšia štátna televízia.
Teherán „považuje za svoje legitímne právo brániť svoju národnú suverenitu a územie útokmi na americké nepriateľské rakety umiestnené v prístavoch, dokoch a amerických vojenských úkrytoch“ v Spojených arabských emirátoch, uviedlo ústredné operačné velenie iránskej armády v Chátam al-Anbijá.
Vo vyhlásení sa civilisti v SAE vyzývajú, aby sa „evakuovali“ z oblasti prístavov.
V sobotu bolo medzitým vidieť stúpať dym z oblasti, kde sa nachádza rozsiahle energetické zariadenie v SAE. Ide zrejme o najnovší útok zameraný na ropné zariadenia v Perzskom zálive, a to len niekoľko hodín po tom, čo USA zaútočili na strategicky významný iránsky ostrov Chark.
Oblaky tmavého čierneho dymu bolo vidieť stúpať z emirátu Fudžajra na východnom pobreží SAE pri Ománskom zálive, kde sa nachádza významný prístav a kde iránske sily už útočili na infraštruktúru skladovania a obchodovania s ropou. V prístave sa nachádza aj významný terminál na vývoz ropy.