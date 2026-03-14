Ropná infraštruktúra na iránskom ostrove Chark nebola pri amerických leteckých útokoch poškodená. Uviedli to v sobotu iránske médiá po tom, čo prezident USA Donald Trump na sociálnych sieťach pohrozil údermi na ropné zariadenia na tomto ostrove, ktorý má pre Teherán kľúčový význam.
Iránska agentúra Fárs s odvolaním sa na zdroje v teréne uviedla, že k poškodeniu ropných zariadení na ostrove nedošlo. Trump predtým pohrozil, že zaútočí na ropnú infraštruktúru na ostrove Chark v severnej časti Perzského zálivu v prípade, že bude Irán pokračovať v blokáde strategicky významného Hormuzského prielivu.
Po Trumpových vyhrážkach zasa Teherán v sobotu pohrozil, že zničí ropnú infraštruktúru patriacu spoločnostiam spolupracujúcim s USA. Tieto zariadenia budú „okamžite zničené a premenené na kôpky popola“ v prípade útokov na iránsku energetickú infraštruktúru, vyhlásilo centrálne velenie iránskych ozbrojených síl.
Vyhlásenie zverejnili iránske tlačové agentúry Fárs a Tasním s tým, že ide o reakciu na Trumpove výroky na sociálnych sieťach, podľa ktorých americké údery „vymazali“ vojenské ciele na ostrove Chark. Ten sa nachádza približne 30 kilometrov od iránskej pevniny a prebieha cez neho približne 90 percent iránskeho exportu ropy, uvádza správa spoločnosti JP Morgan.
Najnovšia vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala spoločnými americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, vyvolala chaos na svetových trhoch a prudko zvýšila ceny ropy. Iránske útoky prakticky zastavili námornú dopravu v Hormuzskom prielive, čo investorov a vlády na celom svete znepokojuje vzhľadom na riziko poklesu dodávok energie a vyššej inflácie.