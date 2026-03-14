Palestínske militantné hnutie Hamas vyzvalo v sobotu Irán, aby sa zdržal útokov na susedné krajiny, zároveň však potvrdilo právo Teheránu brániť sa pred útokmi Izraela a Spojených štátov.
„Hnutie potvrdzuje právo Iránskej islamskej republiky reagovať na túto agresiu všetkými dostupnými prostriedkami v súlade s medzinárodnými normami a zákonmi a zároveň vyzýva bratov v Iráne, aby sa vyhli útokom na susedné krajiny,“ uviedol Hamas vo vyhlásení.
Toto palestínske militantné hnutie, ktoré viedlo v Pásme Gazy dva roky trvajúcu zničujúcu vojnu s Izraelom, tiež vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby „pracovalo v záujme okamžitého zastavenia“ aktuálne prebiehajúcej vojny na Blízkom východe.
Hamas predtým odsúdil zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího v prvých hodinách vojny 28. februára ako „ohavný zločin“ a otvorene uznal Chameneího dlhodobú podporu pre toto palestínske hnutie.
„Poskytol všetky formy politickej, diplomatickej a vojenskej podpory nášmu ľudu, našej veci a nášmu odporu,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení krátko po zabití Chameneího, ktorého vo funkcii 8. marca nahradil jeho druhý najstarší syn Modžtabá.