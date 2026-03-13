Spojené štáty od piatka ponúkajú odmenu až desať miliónov dolárov za informácie vedúce k popredným predstaviteľom režimu v Iráne. Na zozname s celkovo desiatimi osobami zverejnenom ministerstvom zahraničných vecí USA je nový najvyšší duchovný vodca krajiny Modžtabá Chameneí, tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání, ako aj ďalší predstavitelia napojení na Revolučné gardy.
„Ak máte informácie o týchto alebo iných kľúčových vodcoch Revolučných gárd či ich zložiek, pošlite nám ich prostredníctvom siete Tor alebo cez Signal. Na základe vašich informácií môžete mať nárok na presídlenie a odmenu,“ píše sa na plagáte zverejnenom na sieti X.
Medzi hľadanými sú okrem zmienených minister vnútra Eskandar Mómení, iránsky minister pre spravodajské služby Esmáíl Chatíb, zástupca vedúceho kancelárie iránskeho najvyššieho vodcu Alí Asghar Hidžází a ďalší poradcovia a činitelia.
Americké ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že všetci na zozname riadia rôzne zložky Revolučných gárd, ktoré „plánujú, organizujú a vykonávajú teroristické činy po celom svete“.
Minister obrany USA Pete Hegseth v piatok vyhlásil, že Modžtabá Chameneí bol zranený pri amerických a izraelských útokoch na Irán a pravdepodobne je znetvorený. Chameneí vydal vo štvrtok svoje prvé vyhlásenie, osobne sa však na verejnosti dosiaľ neobjavil a vyhlásenie ani sám neprečítal.
Hegseth na tlačovej konferencii o prebiehajúcom zásahu proti Iránu tiež tvrdil, že vedenie Iránu sa skrýva. Larídžání mu prostredníctvom príspevku na X odkázal, že je medzi ľuďmi spolu s ďalšími iránskymi predstaviteľmi.