Ruský poslanec Igor Antropenko požiadal o obnovenie verejných telefónnych búdok, keďže v celej krajine čoraz častejšie dochádza k vládou nariadeným odstávkam internetu.
Poslanec parlamentu zo strany Jednotné Rusko podporovanej Kremľom vyhlásil, že obnovenie telefónnych búdok, ktoré by poskytli aj prístup na internet, sa stalo naliehavou záležitosťou. „Občania by vďaka tomu zostali v spojení aj počas výpadkov, zatiaľ čo by sa stále zaisťovala dostatočná úroveň ochrany,“ povedal Antropenko.
Obyvatelia Moskvy sa už niekoľko dní sťažujú na vážne narušenia internetového pripojenia, čo ovplyvňuje ich každodenný život. V niektorých prípadoch museli ľudia opäť prejsť na hotovostnú platbu, pričom nefungovali ani rôzne aplikácie vrátane bankových či tých, ktoré ponúkajú taxislužby. Výpadky zaznamenávajú aj ďalšie mestá či celé oblasti Ruska.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už skôr vyhlásil, že odstávky sú nevyhnutné v dôsledku ukrajinských útokov a budú pokračovať tak dlho, ako bude potrebné. Moskva postupne rozširuje kontrolu a cenzúru internetu, a to najmä od začiatku svojej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Niekoľko komunikačných platforiem a viaceré webové stránky sú už zablokované a bez virtuálnej súkromnej siete (VPN) nie je k nim možné získať prístup.