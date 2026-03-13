Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara v piatok po prevoze do nemocnice hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde ho liečia na akútny zápal pľúc (bronchopneumóniu). Oznámili to jeho lekári.
Syn odsúdeného exprezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, na sociálnej sieti X oznámil prevoz svojho otca do nemocnice s tým, že sa zobudil so zimnicou a silno zvracal.
Bolsonara v decembri 2025 operovali v dôsledku slabinovej prietrže. Následne absolvoval procedúru na liečbu opakovanej štikútky. Chronická štikútka ho trápila aj v minulosti a v súvislosti s ňou podstúpil vyšetrenia už v roku 2021. Bolsonaro má opakovane zdravotné problémy, odkedy počas predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018 utrpel bodné poranenie.
Uväzneného Bolsonara chcel údajne prísť do Brazílie navštíviť americký diplomat Darren Beattie. Tomu v piatok súčasný brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva „zakázal vstup do krajiny“. Zdroj oboznámený so situáciou potvrdil, že Beattiemu boli zrušené víza vzhľadom na „klamstvá o účele návštevy“.
Bolsonaro, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022, si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra 2025. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po tom, čo sa pokúsil odstrániť si monitorovací náramok z členka, ho umiestnili do väzenia, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.