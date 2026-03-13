Americký prezident Donald Trump v piatok opätovne vyjadril presvedčenie, že iránsky ľud po americko-izraelských útokoch povstane a zosadí svoju vládu. Uznal však, že sa tak nemusí stať okamžite.
„Myslím si, že je to naozaj veľká prekážka, ktorú musia prekonať ľudia, ktorí nemajú zbrane. Myslím si, že je to veľmi veľká prekážka. Stane sa to, ale pravdepodobne, možno nie okamžite,“ povedal Trump v rozhovore pre Fox News Radio.
Šéf Bieleho domu pripustil, že Iránu vo vojne so Spojenými štátmi môže pomáhať ruský prezident Vladimir Putin. „Myslím, že im možno trochu pomáha, áno, asi. A pravdepodobne si myslí, že my pomáhame Ukrajine, však?“ uviedol.
Trump zároveň oznámil, že armáda USA bude v nasledujúcich dňoch opätovne intenzívne útočiť na ciele v Iráne. „Počas budúceho týždňa na nich budeme silno útočiť,“ priblížil.
Americký prezident rovnako pohrozil aj na svojej sociálnej sieti Truth Social niekoľko hodín predtým. „Úplne ničíme teroristický režim Iránu, vojensky, ekonomicky a inak... Iránske námorníctvo je preč, ich letectvo už neexistuje, rakety, drony a všetko ostatné je zničené a ich vodcovia boli vymazaní z povrchu Zeme,“ napísal Trump.
Konflikt na Blízkom východe sa začal 28. februára po americko-izraelských zásahoch v Iráne, ktorý v reakcii na to spustil útoky naprieč regiónom. Pravidelné údery hlásia aj ostatné štáty Perzského zálivu.