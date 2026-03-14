V stúpaní na horský priechod Dargov na východe Slovenska takmer došlo k tragédii. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Vodič auta takmer prišiel o život
Policajti zverejnili video z manévru, ktorý sa takmer skončil tragicky. K incidentu došlo v momente, keď sa vodič osobného auta pokúsil predbehnúť kamióny cez ľavý jazdný pruh. V tom istom čase sa však do ľavého pruhu zaradil aj kamión pred ním.
„Vodič nákladného vozidla začal predbiehať iné nákladné vozidlo. Počas manévru však vytlačil vodiča osobného auta až do protismeru.“
Vodič auta sa pokúsil vyhnúť zrážke odbočením do protismeru. V tom istom momente však z opačnej strany prichádzal ďalší kamión, ktorý nestihol zabrzdiť. „Nechýbalo veľa, a celá situácia sa mohla skončiť tragicky,“ píše polícia.
Kamionista vyviazol s pokutou
Incident sa našťastie neskončil tragicky. Vodičovi osobného auta sa podarilo vmanévrovať medzi dva kamióny, čím si pravdepodobne zachránil život.
Polícia v tejto súvislosti pripomína pravidlá cestnej premávky:
„Vodič, ktorý sa rozhodne predbiehať, musí mať vždy istotu, že tento manéver môže vykonať bezpečne a bez ohrozenia ostatných účastníkov cestnej premávky.“
Vodiča kamióna, ktorý toto pravidlo nedodržal, riešili na mieste blokovou pokutou.
Pravidlá predchádzania v slovenskej legislatíve upravuje Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Paragraf 15 pritom jasne uvádza, že vodič pri predchádzaní v ľavom pruhu nesmie ohroziť ostatných účastníkov premávky.
„Vodič nesmie predchádzať,... ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky.“
Podľa sadzobníka sa za obmedzenie alebo ohrozenie iných účastníkov cestnej premávky pri predchádzaní ukladá bloková pokuta vo výške 50 až 150 eur.