Opozičné Hnutie Slovensko opätovne kritizuje zámer koalície zrušiť hlasovanie poštou zo zahraničia pri parlamentných voľbách.
Obáva sa, že pri voľbe na ambasádach budú výsledky nedôveryhodné. Upozorňuje pritom na to, že tam môžu pracovať ľudia blízki súčasnej koalícii. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR Gábora Grendela (Slovensko - Za ľudí) na piatkovej tlačovej konferencii.
„Ak majú voľbu zo zahraničia zabezpečovať diplomati, ktorých vyslala táto vládna koalícia, ako ministri, ktorí museli skončiť vo svojich funkciách po rôznych defraudáciách a škandáloch, alebo ak tam majú byť aktívni dlhoroční, oddaní poslanci NR SR, ktorí hlasovali za všetky svinstvá, ktoré táto vládna koalícia presadila, tak takíto ľudia nemôžu byť garantom žiadnej ústavnosti, férovosti, spravodlivosti parlamentných volieb. Naopak, budú znedôveryhodňovať akékoľvek výsledky voľby,“ skonštatoval.
Grendel odmietol tiež tvrdenia koaličníkov o tom, že voľba poštou má porušovať princíp tajnej voľby a umožňovať manipuláciu. „Ak vláda nahradí voľbu poštou voľbou na našich veľvyslanectvách, výsledky týchto volieb zo zahraničia budú absolútne nedôveryhodné, pretože garantovať ich majú ľudia, ktorí v diplomatických misiách pôsobia ako trafikanti súčasnej vládnej koalície,“ dodal.
Návrh na zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách by mal prísť do Národnej rady (NR) SR na najbližšiu schôdzu, ktorá sa začne 14. apríla. Avizoval to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že ho pripravujú v Smere-SD. Zatiaľ nevie, či pôjde o poslanecký alebo vládny návrh. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach obhajoval obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.
Šéf poslaneckého klubu koaličného Hlasu-SD Róbert Puci upozornil na to, že v koalícii na tomto zatiaľ nie je oficiálna dohoda. Líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok však už skôr deklaroval, že strana podporuje riešenie, ktoré umožní Slovákom v zahraničí voliť priamo v deň volieb na ambasádach či iných štátnych inštitúciách. Argumentoval, že pri voľbe poštou zo zahraničia sa nespĺňajú princípy všeobecnej, rovnej, priamej a tajnej voľby.