Americký minister obrany Pete Hegseth v piatok nástojil na tom, že Spojené štáty plánujú eskortovať plavidlá cez strategicky významný Hormuzský prieliv, chcú to však urobiť postupne. TASR o tom informuje podľa správy britskej spravodajskej stanice Sky News.
Hegseth tak odpovedal na otázku na piatkovej tlačovej konferencii, prečo lode v Hormuzskom prielive nie sú eskortované, keďže americká armáda má nad Iránom podľa jeho vlastných tvrdení vzdušnú i námornú prevahu.
„Hormuzskému prielivu venujeme pozornosť od začiatku a americký ľud si môže byť istý, že zabezpečíme presadzovanie našich záujmov,“ vyhlásil Hegseth. Jediná vec, ktorá podľa neho momentálne zakazuje tranzit v tejto úžine, je paľba zo strany Iránu na lode.
Agentúra Reuters vysvetľuje, že útoky USA a Izraela na Irán z konca februára a následná reakcia Teheránu zvýšili napätie na Blízkom východe a paralyzovali dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou najmä v súvislosti s dodávkami ropy a zemného plynu.
Iránske Revolučné gardy okrem toho vyhlásili, že dodávky ropy z Perského zálivu zablokujú, pokiaľ USA a Izrael neprestanú útočiť na Irán.
Iránske námorníctvo je síce „bojovo neúčinné“, stále však môže poškodiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, povedal na brífingu generál Dan Caine, predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA.
Hegseth zároveň na tlačovej konferencii uviedol, že vyšetrovanie útoku na iránsku základnú školu, pri ktorom zahynulo približne 150 ľudí, „bude trvať tak dlho, ako to bude potrebné“. Predbežné zistenia naznačujú, že za útok z 28. februára, ktorý bol vykonaný na základe zastaraných spravodajských informácií, boli pravdepodobne zodpovedné USA, informovali tento týždeň americké médiá, pripomína Sky News.
Podľa ministra obrany USA ide v tomto prípade o mimoriadne závažnú záležitosť a americké ústredné velenie, ktoré dohliada na operácie na Blízkom východe, poverilo dôstojníka mimo ozbrojených síl, aby uskutočnil vyšetrovanie.
„Vyšetríme to, dostaneme sa k pravde a podelíme sa o ňu, keď ju budeme mať,“ dodal v tejto súvislosti Hegseth.