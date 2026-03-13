Spoločnosť Meta zavádza systém nových opatrení, ktoré majú slúžiť ako prevencia voči podvodom na Facebooku a WhatsAppe.
Informoval o tom denník The Sun, podľa ktorého novú vlnu podvodov zaznamenali najmä vo Veľkej Británii a v USA. Meta kvôli tomu zablokovala už vyše 150 tisíc podvodných účtov. Všetky mali byť napojené na zločineckú organizáciu z juhovýchodnej Ázie.
Podozrivá žiadosť o priateľstvo
V súvislosti s podvodným konaním na sociálnych sieťach v Thajsku zatkli už 21 podozrivých. Nick Sharp z britskej Národnej agentúry pre trestnú činnosť (NCA) v tejto súvislosti uviedol, že podvod sa môže uskutočniť z ktorejkoľvek časti sveta:
„Podvodníci z ktorejkoľvek časti sveta vo veľkom cielia na obete z Veľkej Británie. Vieme, že najviac sa koncentrujú v juhovýchodnej Ázii.“
Na šíriaci sa podvod už zareagovala aj Meta. Tá prijala niekoľko opatrení, ktoré majú chrániť používateľov. Patrí k nim aj upozornenie na podozrivú žiadosť o priateľstvo na Facebooku. Sociálna sieť ju vyhodnotí napríklad podľa spoločných kontaktov alebo polohy používateľov.
Meta zatiaľ nové opatrenia testuje. Zaviesť by ich mala aj na WhatsApp a Messenger.
Okradnú vás aj cez kalendár
S podvodným konaním sa stretávajú aj majitelia zariadení od spoločnosti Apple. Ako koncom februára informoval denník Daily Mail, podvod funguje vo forme falošných pozvánok z kalendára, ktoré od používateľa žiadajú vyplnenie osobných údajov.
Upozornenia môžu mať formu bezpečnostných varovaní, oznámení o výhre alebo falošných systémových upozornení. Používatelia by na ne nemali klikať, odporúča sa aj skontrolovať si nastavenia kalendára.