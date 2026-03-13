Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) upozorňuje na podvodné telefonáty.
Aktualizované o 13:57
Neznáme osoby sa v nich vydávajú za pracovníkov hygieny. Požadujú pritom od občanov finančnú hotovosť s tým, že si ju prevezmú na dohodnutom mieste alebo priamo u ľudí doma. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.
„Dôrazne upozorňujeme, že pracovníci úradov verejného zdravotníctva nepožadujú od občanov finančné prostriedky telefonicky ani osobne a v tejto súvislosti nevykonávajú stretnutie v domácnostiach občanov ani mimo nich,“ uviedla hovorkyňa. Vyzvala zároveň verejnosť, aby v prípade takéhoto kontaktu neposkytovali peniaze ani osobné údaje a telefonát oznámili polícii.
Pozor aj na ponuky pri cestovaní!
Podvodníci najnovšie útočia aj na cestovateľov. Ako informoval portál Life Hacker, využívajú pritom umelú inteligenciu (AI), takže podvod je len ťažké rozoznať.
K najčastejším typom podvodov pri cestovaní patria tie, keď sa zločinci vydávajú za známu inštitúciu alebo osobnosť. Ide napríklad o falošné ponuky na prenájom nehnuteľnosti, ktorá buď vôbec neexistuje, alebo sa nepodobá na fotografie v ponuke.
Problémom sú aj neféroví hostitelia, ktorí od zákazníkov žiadajú poplatky po odchode z ubytovania na základe nepravdivých obvinení.
Pozor si treba dať aj na falošné oznámenia o zrušení letu, falošné čísla na zákaznícku podporu a ponuky, ktoré sú na pohľad príliš dobré na to, aby boli pravdivé.
Pozor aj na mail od „ZSE“
Výskumníci spoločnosti Eset zachytili phishingovú kampaň zameranú na slovenských používateľov. Útočníci sa v nej vydávajú za energetickú spoločnosť ZSE, pričom obetiam prostredníctvom e-mailov zasielajú falošné faktúry za elektrinu. V skutočnosti má príloha stiahnuť do zariadenia dôkladne zamaskovaný malvér určený na krádež hesiel a citlivých údajov. Informovala o tom senior PR manažér Esetu Peter Blažečka.
Spresnil, že bezpečnostné riešenia spoločnosti Eset zatiaľ zablokovali pokus o phishing na približne 1300 zariadeniach na Slovensku. Najviac zachytených vzoriek zaznamenal Eset 9. marca. Súčasne kampaň prebiehala v Poľsku a Chorvátsku, pričom kontext správy útočníci upravili na lokálne pomery.
Útočníci sa podľa neho v kampani spoľahli na dôveryhodne pôsobiaci e-mail s predmetom „Elektronická faktúra“. Príjemca mohol nadobudnúť dojem, že ide o legitímnu správu od ZSE, keďže ako zobrazované meno odosielateľa bol nastavený názov tejto spoločnosti, aj keď samotná e-mailová adresa ničím nepripomínala správy od tejto spoločnosti.
Zdôraznil, že dôveryhodnosť e-mailu posilnilo aj to, že odkazy v texte smerovali na reálnu webovú stránku ZSE a uvedené bankové účty taktiež patrili tejto spoločnosti. Práve kombinácia známych značiek, reálnych odkazov a zdanlivo bežnej fakturačnej komunikácie mohla viesť k tomu, že používateľ považoval e-mail za pravý.
„Útočníkom hrá do kariet aj to, že sa v uplynulých týždňoch mnohí odberatelia obávali rastúcich cien energií a ešte úplne neodznela komunikácia súvisiaca s energopomocou. Je to ďalší dôkaz, že kyberzločinci sledujú aktuálne dianie a snažia sa vytvoriť čo najuveriteľnejšie správy, ktoré korešpondujú s aktuálnymi udalosťami,“ vysvetlil špecialista na digitálnu bezpečnosť spoločnosti Eset Ondrej Kubovič.
Overte si odosielateľa, radí ESET
Kampaň je podľa Esetu zaujímavá aj po technickej stránke a vyniká snahou kamuflovať škodlivý kód. Prílohou e-mailu bol archív vo formáte ZIP s názvom Faktura_7576654137·pdf.zip, ktorý sa na prvý pohľad mohol javiť ako PDF dokument. Po jeho rozbalení sa v ňom nachádzal súbor Faktura_7576654137˙pdf.js, ktorý opäť pôsobil ako bežné PDF.
Spoločnosť Eset odporúča používateľom, aby si pri e-mailoch s faktúrami alebo výzvami na úhradu vždy overili odosielateľa, neotvárali podozrivé prílohy a venovali pozornosť skutočnej prípone súboru.
