Četovacia aplikácia WhatsApp zavádza novinku pre dospelých. Konkrétne cieli na rodičov, ktorí po novom získajú viac možností, ako kontrolovať správanie svojich detí na internete.
Rodičia a zákonní zástupcovia po novom získajú možnosť vytvoriť si účet, pomocou ktorého nastavia aplikáciu pre svoje deti v predtínedžerskom veku. Ako informoval WhatsApp v blogu, jej súčasťou budú nové ovládacie prvky.
WhatsApp ponúka širšie možnosti kontroly pre rodičov
Pre vytvorenie účtu spravovaného rodičmi je potrebné položiť vedľa seba svoj mobil a mobil dieťaťa. Dvojica účtov sa následne prepojí a rodič získa možnosť spravovať obidva z nich.
Rodič alebo zákonný zástupca získa prístup k niekoľkým nastaveniam:
- kto môže kontaktovať účet dieťaťa,
- do ktorých skupín sa môže pripojiť účet dieťaťa,
- kontrola žiadostí o kontakt od neznámych ľudí,
- spravovanie nastavení súkromia účtu dieťaťa.
Všetky nastavenia rodičov sú na zariadení dieťaťa chránené „rodičovským PINom“ a meniť ich môžu len rodičia. Podľa WhatsApp im to dáva možnosť „prispôsobiť používanie aplikácie potrebám svojej rodiny“.
Pre koho je novinka určená?
Rodičovské účty zavádza WhatsApp na jednotlivé zariadenia postupne. O novinke informoval v stredu 11. marca. Používateľom odporúča pravidelnú aktualizáciu aplikácie a sledovanie noviniek na blogu.
Účty spravované rodičom sú prístupné pre deti vo veku do 13 rokov a ich rodičom alebo zákonným zástupcom vo veku najmenej 18 rokov.
„Účty spravované rodičmi umožňujú predpubertálnym deťom komunikovať s rodinou a blízkymi priateľmi cez WhatsApp pod rodičovským dohľadom.“
Aplikácia na záver vyzvala používateľov, aby jej poskytli odozvu pri používaní účtov spravovaných rodičmi.
Lepšia ochrana už aj na TikToku
Aj sociálna sieť TikTok pristúpila k novým pravidlám ochrany detí pred svojím obsahom. V januári 2026 informovala o zavedení umelej inteligencie (AI), ktorá bude v rámci Európy kontrolovať vek používateľov.
Pri podozrení na spravovanie účtu dieťaťom mladším ako 13 rokov AI navrhne odstránenie takéhoto účtu. „Podozrivý účet následne skontroluje administrátor, ktorý rozhodne o jeho odstránení alebo ponechaní na sociálnej sieti,“ informoval TikTok.
Používatelia, ktorým takto neoprávnene zmažú účet, hoci už prekročili vek 13 rokov, majú možnosť sa odvolať.