Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyzval predsedov parlamentných strán, aby pripojili svoje podpisy pod list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.
V ňom ho žiada, aby obnovil tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu a v prípade, že je ropovod Družba poškodený, aby umožnil inšpekčnému tímu Európskej komisie a dotknutých krajín zistiť rozsah poškodenia. Zároveň vyzval Zelenského, aby prijal ponuku Európskej komisie prefinancovať prípadné opravy a ponuku Slovenska poskytnúť na tento účel opravárenské kapacity. Premiér list zverejnil na sociálnej sieti.
„Páni predsedovia relevantných politických strán, pridajte svoj podpis pod list ukrajinskému prezidentovi a spoločne sa postavme za energetickú bezpečnosť SR ako základný národnoštátny záujem, o ktorom nemôže byť na Slovensku spor,“ uviedol Fico.
Robert Fico žiada o podpisy aj predsedov parlamentných strán; Foto: facebook.com/robertficosk
V liste premiér pripomenul pomoc Slovenska obyvateľom Ukrajiny aj to, že vláda podporuje jej úsilie o vstup do EÚ. Zároveň však uviedol, že jednostranné rozhodnutia prezidenta Ukrajiny o zastavení tranzitu plynu a prerušení dodávok ropy spôsobujú Slovensku hospodárske škody. „Slovenská republika je v zmysle platných rozhodnutí Európskej únie a výnimky zo sankcií proti Ruskej federácii oprávnená aj naďalej odoberať ropu ruského pôvodu,“ zdôraznil Fico v liste.
Premiér sa už vyjadril, že tento list podpíšu predstavitelia koaličných strán. Opozičné strany sa k tejto výzve pravdepodobne nepripoja a niektorí opoziční politici ju vopred odmietli.