Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP) poslala predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD) list.
Reagovala na jeho výroky o štúdiu sociálnej práce. Kritizovala, že štúdium označil za nezmysel. TASR o tom informovala predsedníčka asociácie Michaela Šavrnochová. Premiérove výroky podľa nej okrem iného ovplyvňujú aj spoločenské uznanie profesie sociálnych pracovníkov.
„Tvrdenia považujeme za neprimerané, zjednodušujúce a zároveň závažne poškodzujúce spoločenské vnímanie profesie sociálnej práce,“ uviedla Šavrnochová. Podotkla, že sociálna práca je etablovaným vedným odborom a zároveň legislatívne upravenou profesiou s jasne definovanými kompetenciami vo vzťahu ku klientom, ako aj s jednoznačne stanovenými požiadavkami na odbornú spôsobilosť.
Zároveň poukázala na to, že Slovenská republika dlhodobo čelí viacerým sociálnym výzvam, ktoré sa prejavujú napríklad rastom pracujúcej chudoby, zvyšujúcim sa počtom destabilizovaných rodín, problémami súvisiacimi so sociálnym vylúčením, starnutím populácie či nárastom rôznych foriem rizikového správania. „Reagovať na tieto výzvy si vyžaduje kvalifikovaných odborníkov pripravených systematickým vysokoškolským vzdelávaním a odbornou praxou,“ dodala predsedníčka AVSP.