Je čas, aby minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) zastavil svoj „kšeft“ okolo obnovy portálu Slovensko.sk.
Projekt v jeho aktuálnej podobe nemá politickú ani odbornú podporu a každému je jasné, že nejde o strategickú investíciu. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS).
Pripomenul, že Migaľ si vo februári nechal na vláde schváliť, že obnova portálu bude strategickou investíciou, aj keď mnohí odborníci upozorňovali, že to nie je v súlade s legislatívou. „Strategické investície sú veľké infraštruktúrne projekty - cesty, železnice, nemocnice, veľké stavby. Je do očí bijúce a jasné každému, kto čítal ten zákon, že to nemôže byť softvér. Teda každému okrem ministra Migaľa,“ zdôraznil Hargaš.
Tento týždeň to podľa neho potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Úrad skonštatoval, že softvér naozaj nemôže byť vyhlásený za strategickú investíciu. Ak by ten softvér aj bol nainštalovaný na nejaký starý hardvér, aj tak by to pravdepodobne nespĺňalo charakteristiky strategickej investície. Jednoducho argumenty Migaľa zotrel zo stola,“ konštatoval opozičný poslanec. Zároveň pripomenul, že PS sa minulý týždeň v tejto súvislosti obrátilo na Generálnu prokuratúru (GP) SR. „Takže ak by to nespravilo ÚVO, som si istý, že to spraví v dohľadnej dobe GP,“ avizoval Hargaš.
Opätovne preto vyzval Migaľa, aby svoju snahu okolo portálu Slovensko.sk konečne zastavil. „Je najvyšší čas priznať porážku, je najvyšší čas tento kšeft zastaviť. Jednoducho nemá to oporu nikde, tá tvrdohlavosť ničomu nepomáha, len si budete ďalej robiť hanbu,“ dodal opozičný poslanec.
ÚVO v piatok v reakcii na medializované informácie týkajúce sa vyhlásenia IT projektu Slovensko.sk za strategickú investíciu vyhlásil, že zásadne odmieta byť nástrojom akéhokoľvek politického boja. Úrad poukázal na to, že novinárskou otázkou, či môže byť len teoreticky možné nakúpiť a postaviť hardvér za 100 miliónov eur a do 50 miliónov eur softvér a nemôže ísť len o softvér samotný, sa zaoberal nezávislý orgán ÚVO - útvar podpredsedu pre strategickú agendu, ktorý doposiaľ nevykonával dohľad nad touto zákazkou.
„Odpoveď poslaná novinárovi je názor riaditeľa odboru strategickej agendy, jej celé znenie sa však v medializovaných správach neobjavilo. Konkrétne nebolo zverejnené konštatovanie, že ÚVO nie je gestorom predmetného zákona. Rovnako mu neprináleží vyjadrovať sa k takýmto otázkam. Tie by mali smerovať na vládu, ktorá môže najlepšie zhodnotiť dôvody svojho rozhodnutia,“ uviedla hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.