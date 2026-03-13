Opozičná SaS podáva trestné oznámenie pre údajne predražený nákup traktorov na ministerstve kultúry (MK).
Rezort ich mal nakúpiť päť za 430.000 eur, pričom podľa strany sa dajú stroje kúpiť za približne 240.000 eur. Predstavitelia SaS o tom informovali v piatok na tlačovej konferencii.
„Čo je na tom celom ešte bizarné, tak v celých podmienkach súťaže nebolo napísané, že musí ísť o nové traktory. Čiže možno ministerstvo nakúpilo aj staré a za dvojnásobnú cenu nových,“ uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková (SaS).
Upozornila tiež, že firma, ktorá traktory rezortu dodáva, mala mesiac predtým v ponuke výkonnejšie traktory o 25.000 eur lacnejšie ako tie, ktoré ministerstvo kúpilo.
Rezort kultúry podľa poslankyne zavádza aj pri vysvetľovaní nákupu. V reakcii totiž tvrdil, že nakúpil aj príslušenstvo k traktorom za približne 200.000 eur. Bajo Holečková ale konštatovala, že vybavenie zaplatilo ministerstvo zvlášť.
Poslanec NR SR Alojz Hlina (SaS) poukázal aj na to, že nie všetky inštitúcie pod ministerstvom, ktoré traktory dostanú, aj takto výkonné stroje potrebujú. „Knižnica v Brodzanoch má šesťhektárový park. (...) Keď chcete obhospodarovať šesťhektárový park, tak si nekúpite trojtonový traktor. No to je taká hlúposť, ako trhať fialky dynamitom. Na to vám úplne stačí iná zostava,“ priblížil Hlina.
Pozastavil sa nad tým, že rezort nakupuje takéto traktory v čase konsolidácie verejných financií, keď kultúrnym inštitúciám chýbajú prostriedky na svoje fungovanie.