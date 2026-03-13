Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová tvrdí, že vláda Spojených štátov „chce rozdeliť Európu“ a „nemá rada Európsku úniu“. Vyjadrila sa tak v piatok zverejnenom rozhovore pre denník Financial Times, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Americký prezident Donald Trump sa vo svojom druhom funkčnom období opakovane zameral na Európsku úniu, uvalil na blok clá a iba nedávno hrozil obsadením Grónska, ktoré je dánskou autonómnou oblasťou.
Predstavitelia Trumpovej vlády európske štáty pravidelne kritizujú a v novej stratégii národnej bezpečnosti vláda USA uviedla, že Európe hrozí nielen hospodársky úpadok, ale aj „perspektíva rozkladu civilizácie“. Viaceré médiá tiež informovali, že v dlhšej nezverejnenej časti stratégia vymenováva Rakúsko, Maďarsko, Taliansko a Poľsko ako krajiny, s ktorými je potrebné úzko spolupracovať, aby sa „odtrhli od EÚ“.
„Myslím si, že pre všetkých je dôležité pochopiť, že USA jasne vyjadrili svoj zámer rozdeliť Európu. Nemajú radi Európsku úniu,“ vyhlásila Kallasová. Prístup Spojených štátov k EÚ podľa nej pripomína taktiky používané protivníkmi eurobloku.
Členské štáty zároveň vyzvala, aby sa nesnažili s Trumpom rokovať bilaterálne a vyzvala na spoločný postup v rámci EÚ. „Keď držíme spolu, sme rovnocennými mocnosťami“, uviedla.
Šéfka diplomacie EÚ však pripustila, že vo vojenskej oblasti EÚ potrebuje „nakupovať od Spojených štátov, pretože nemá potrebné prostriedky, možnosti ani kapacity“. Vyzvala, aby Európa investovala do vlastného obranného priemyslu.