Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social opäť pohrozil Iránu a naznačil, že na krajinu by mohli v priebehu dňa Spojené štáty znovu vo veľkej miere zaútočiť.
Svoju účasť na tomto konflikte, ktorý už trvá takmer dva týždne, označil Trump za „veľkú česť“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Úplne ničíme teroristický režim Iránu, vojensky, ekonomicky a inak... Iránske námorníctvo je preč, ich letectvo už neexistuje, rakety, drony a všetko ostatné je zničené a ich vodcovia boli vymazaní z povrchu zeme,“ uviedol Trump v príspevku na Truth Social.
„Máme bezkonkurenčnú palebnú silu, neobmedzené množstvo munície a veľa času – sledujte, čo sa s týmito vyšinutými sviniarmi dnes stane,“ vystríhal prezident.
„Nevinných ľudí po celom svete zabíjali 47 rokov a teraz ich zabíjam ja, ako 47. prezident USA. Aká veľká česť to je!“ dodal Trump.
Okolie iránskej metropoly Teherán a jeho okrajové oblasti zasiahli v piatok skoro ráno intenzívne letecké údery. Podľa AP nateraz nie je jasné, čo presne bolo cieľom týchto útokov.
Konflikt na Blízkom východe začal 28. februára po americko-izraelských zásahoch v Iráne, ktorý v reakcii na to spustil útoky naprieč regiónom. Pravidelné údery hlásia aj ostatné štáty Perzského zálivu.