Trosky zo zachyteného útoku zasiahli v piatok budovu v centre Dubaja, uviedla vládna mediálna kancelária po tom, ako mestom otriasli viaceré výbuchy.
„Úrady potvrdili, že trosky z úspešného zachytenia v malej miere poškodili fasádu budovy v centre Dubaja,“ oznámila mediálna kancelária na platforme X a dodala, že neboli hlásené žiadne zranenia. Veľký výbuch otriasol viacerými budovami v meste a nad štvrťou v centre zanechal oblak čierneho dymu.
Protilietadlová obrana Spojených arabských emirátov (SAE) zachytila počas vojny na Blízkom východe už viac ako 1 500 iránskych dronov a takmer 300 rakiet.
Útoky v piatok v noci hlásila aj Saudská Arábia. Tamojšie ministerstvo obrany uviedlo, že zachytilo 12 dronov, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru krajiny. Izrael zase informoval o raketách vystrelených smerom na jeho územie z Iránu.
Iránske štátne médiá na druhej strane potvrdili, že americké a izraelské útoky zasiahli v piatok časti Teheránu, kde sa v dôsledku výbuchov triasli budovy.
Konflikt na Blízkom východe vyvolali zásahy USA a Izraela na Irán z 28. februára, na ktoré Teherán reagoval odvetnými útokmi v celom Perzskom zálive.