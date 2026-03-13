Americké tankovacie lietadlo KC-135 havarovalo v západnom Iraku, oznámila vo štvrtok americká armáda. Druhé lietadlo zapojené do incidentu pristálo bezpečne.
„Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) si je vedomé straty amerického tankovacieho lietadla KC-135. Incident sa stal v priateľskom vzdušnom priestore počas operácie Ohromujúca zúrivosť (Epic Fury) a záchranné práce stále prebiehajú,“ uviedlo velenie na platforme X.
„Jedno z lietadiel havarovalo v západnom Iraku a druhé pristálo bezpečne. Nebolo to spôsobené nepriateľskou paľbou ani paľbou vlastných jednotiek,“ dodalo CENTCOM v príspevku.
KC-135 je najmenej štvrtým americkým vojenským lietadlom, o ktoré USA počas vojny na Blízkom východe prišli. Tri lietadlá F-15 sa už predtým zrútili na území Kuvajtu po tom, ako ich tamojšia protivzdušná obrana omylom zostrelila.