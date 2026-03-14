Každodenné užívanie výživového doplnku môže viesť k pomalšiemu starnutiu. V žurnále Nature Medicine to tvrdia vedci z amerického štátu Massachusetts.
Podľa nich denná dávka obyčajného multivitamínu spomaľuje telesné starnutie. Najvýraznejších výsledkov sa dočkajú tí, ktorí prirodzene starnú rýchlejšie ako ich rovesníci.
Multivitamín a mladnutie: Ako to funguje
Pri starnutí dochádza k postupnému opotrebovaniu buniek a tvorbe zápalu v tele. Organizmus tak čelí vyššiemu riziku ochorení ako rakovina, demencia a ochorenia srdca.
Vedci sa preto pozreli na biologický vek a starnutie u 1000 zdravých dospelých vo veku okolo 70 rokov. Na začiatku štúdie, po roku a po dvoch rokoch analyzovali zmeny v ich DNA, pričom sa zamerali na starnutie.
„Denné užívanie doplnku v priebehu dvoch rokov spomalilo biologické starnutie u starších dospelých asi o štyri mesiace v porovnaní s tými, ktorí doplnok nebrali.“
Multivitamín sa teda dá považovať za lacný spôsob, ako si dožičiť biologicky mladšie telo, dodali vedci.
Lekári: Čo by mali pacienti vedieť o vitamínoch
Čo sú vlastne vitamíny a je vôbec potrebné ich užívať? Na tieto otázky odpovedali v rozhovore pre Americkú medicínsku spoločnosť (AMA) traja lekári. Internista Steven Cummings vysvetlil, že vitamíny si telo nevytvára, a tak ich prijímame z vonkajších zdrojov – väčšinou z jedla.
„Prinajmenšom 60 % dospelých vo všetkých vekoch užíva nejaký doplnok. Väčšinou ide o vitamíny.“
Práve multivitamíny sú jedným z najčastejšie užívaných doplnkov. Podľa Cummingsa však mnohí pacienti nevedia, čo tieto doplnky obsahujú. Odporúča preto čítať štítky na obaloch.
Lekári sa zhodujú na tom, že vitamíny je najlepšie užívať všade tam, kde ich je nedostatok. Dnes už vzácne rachitída a skorbut napríklad súvisia s nedostatkom vitamínov D a C. Nedostatok „slnečného vitamínu“ sa prejavuje aj vznikom osteomalácie alebo poruchou mineralizácie kostí. Častý je nedostatok železa, čo sa takisto rieši formou doplnkov.