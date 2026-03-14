Obyčajná minerálka je zdravší a dostupnejší životabudič ako kofeínové nápoje. Zistili to vedci z japonskej Cukuby, keď testovali vplyv minerálky na hráčov online hier.
Minerálka nabudí lepšie ako káva. Prečo je to tak?
Hráči online hier sa pri niekoľkohodinových maratónoch často spoliehajú na účinky kávy a energetických nápojov. Pri ich nadmernom pití však hrozia nežiaduce účinky, varujú Japonci.
Podnikli preto test, v rámci ktorého ponúkli 14 hráčom čistú vodu alebo minerálku. Po trojhodinovej hre na počítači zistili, že na udržiavanie pozornosti a obmedzenie únavy hráčom lepšie poslúžila minerálka ako čistá voda.
„V porovnaní s čistou vodou minerálka zmiernila nárast subjektívnej únavy, podporila nadšenie, zachovala výkonnosť a zamedzila rozširovaniu zreničiek.“
Prečo práve minerálka? Vedci sa odvolávajú na predošlé výskumy, podľa ktorých takáto voda podporuje niektoré rozumové funkcie. Oxid uhličitý v nej navyše ovplyvňuje receptory v ústach, ktoré vedú k „prebudeniu“ mozgu.
Ako minerálka prospieva zdraviu
O ďalších zdravotných benefitoch pitia minerálky píše WebMD. Portál vysvetľuje, že zloženie minerálky sa líši podľa zdroja, no najčastejšie obsahuje uhličitan vápenatý, síran horečnatý, draslík a síran sodný.
Pitie minerálky pôsobí pozitívne na niekoľko oblastí zdravia:
- Podporuje zdravie srdca: Pitie minerálky znižuje hladinu „zlého“ cholesterolu (LDL) a zvyšuje hladinu toho „dobrého“ (HDL).
- Znižuje krvný tlak: Štyri týždne pitia minerálky s obsahom vápnika a horčíka podľa výskumov vedú k výraznému poklesu krvného tlaku.
- Zmierňuje príznaky zápchy: Minerálka zmierňuje príznaky zápchy a zlého trávenia. Podporuje tiež činnosť žlčníka.
Minerálku sa odporúča skladovať v iných ako plastových fľašiach, keďže hrozí jej kontaminácia mikroplastmi. Ak máte problémy s pálením záhy, minerálke sa celkovo treba vyhnúť, dodáva WebMD.