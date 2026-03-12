Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že spoločné americko-izraelské vojenské operácie drvia Irán a jeho libanonského spojenca Hizballáh. Nového iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího označil za bábku Revolučných gárd, ktorá sa nemôže objaviť na verejnosti.
„Drvíme Irán a Hizballáh,“ povedal Netanjahu na brífingu pre médiá. Pri izraelských útokoch podľa neho okrem iného zahynuli poprední iránski jadroví vedci.
„Odstránili sme starého tyrana a nový tyran, bábka Revolučných gárd, nemôže ukázať svoju tvár na verejnosti,“ uviedol Netanjahu. Teherán počas dňa vydal prvé vyhlásenie v mene Modžtabu Chameneího, ktoré v televízii prečítal moderátor.
Izraelský premiér sa obrátil aj priamo na obyvateľov Iránu a povedal im, že sa blíži chvíľa pre novú cestu slobody. Izrael ich podľa neho podporuje a jedným zo zámerov vojny je umožniť Iráncom zvrhnúť teokratické vedenie krajiny.
„Pridal som tretí cieľ, ktorým je vytvoriť pre Iráncov podmienky na zvrhnutie tohto režimu,“ vyhlásil Netanjahu s tým, že ďalšími dvoma cieľmi sú naďalej zabrániť Iránu vyvinúť nukleárne zbrane a zničiť jeho potenciál v oblasti balistických rakiet. „Ale v konečnom dôsledku to závisí od vás. Je to vo vašich rukách,“ odkázal Iráncom.