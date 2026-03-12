Polícia po prijatí hlásenia o aktívnom strelcovi zasahuje v synagóge na predmestí Detroitu v americkom štáte Michigan. Bezprostredne nie sú známe informácie o prípadnom počte zranených či mŕtvych.
Polícia v príspevku na sociálnej sieti X uviedla, že „eviduje incident s aktívnym strelcom, ktorý prebieha vo West Bloomfield“. Viaceré americké médiá píšu, že zo strechy synagógy stúpa dym.
Televízia WDIV-TV informovala, že do budovy predtým vrazilo vozidlo. Na záberoch z okolia vidieť desiatky policajných áut. Židovská federácia Detroitu odporučila všetkým židovským organizáciám zamknúť dvere a nevychádzať z budov.