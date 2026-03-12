Dnes v skorých ranných hodinách otriasol známou liptovskou obcou Demänovská Dolina výbuch. Terčom útoku sa stal miestny bankomat. Páchateľom sa síce podarilo z miesta činu ujsť, no vďaka bleskovej a koordinovanej reakcii polície skončili v putách už krátko po čine.
Podľa doterajších informácií prijala polícia na tiesňovej linke oznámenie o explózii bankomatu v okrese Liptovský Mikuláš skoro ráno. Na miesto boli okamžite vyslané policajné hliadky, aby situáciu preverili a zabezpečili stopy.
Páchatelia bezprostredne po výbuchu nasadli do osobného motorového vozidla a z miesta činu ušli. Ich pokus o únik však dlho netrval. Vďaka rýchlej reakcii operačného strediska Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline sa rozbehla rozsiahla pátracia akcia.
Do dolapenia unikajúcich páchateľov sa zapojili policajné hliadky z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Dolného Kubína. Akciu podporil aj Okresný dopravný inšpektorát z Dolného Kubína a Pohotovostná motorizovaná jednotka KR PZ Žilina. Práve táto ukážková spolupráca viacerých zložiek viedla k tomu, že polícia v krátkom čase zadržala tri podozrivé osoby.
Polícia je zatiaľ na detaily o prípade skúpa. „Vzhľadom na prebiehajúce prvotné procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie. Tie budú zverejnené hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ uviedla k prípadu.
Celú vec si medzičasom prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktorý bude vyšetrovať presné okolnosti, výšku spôsobenej škody a motív páchateľov.