Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR preverovala oznámenie o skazenom mäse.
Ako informovala na sociálnej sieti, na podozrivý prípad upozornil zákazník, ktorý si v supermarkete kúpil bravčové pliecko. To po otvorení balenia výrazne zapáchalo.
Inšpekcia preverila mäso v laboratóriu a potvrdila, že je skazené.
„Laboratórne vyšetrenie vzoriek spred týždňa, aj napriek tomu, že výrobok mal dátum spotreby 11.03.2026, preukázalo známky kazenia.“
Rozbor v laboratóriu potvrdil, že mäso je skazené; Foto: facebook.com/svps.sr
ŠVPS si na mäse všimla niekoľko známok kazenia:
- šedoružová farba s nazelenanými tukovými časťami,
- zakalená mäsová tekutina v obale,
- odpudzujúci kyslý zápach, po nakrojení sa ešte zvýraznil.
Mäso po rozbalení výrazne zapáchalo. Inšpekcia zistila aj ďalšie známky kazenia; Foto: facebook.com/svps.sr
Kontrola prebehla aj v samotnej prevádzke, kde našli ešte 21 balení mäsa tej istej šarže. Toto mäso zakázali ďalej predávať. Predajca o tom musí informovať zákazníkov a zabezpečiť likvidáciu zvyšných kusov na kafilérii.
„RVPS Žiar nad Hronom informovala o výsledku aj cez systém RASFF (Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá), nakoľko mäso predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí.“
Mäso podľa inšpekcie putovalo na filiálky reťazca Billa na Slovensku. Opatrenie sa má týkať až vyše 3000 kilogramov bravčového.
Čo sa stane, ak zjete skazené mäso?
V skazenom mäse sa môžu nachádzať baktérie a zárodky, ktoré môžu po konzumácii vyvolať otravu jedlom. Ako informuje portál Johns Hopkins Medicine, najčastejším druhom baktérií v mäse je salmonela a kampylobakter.
Najväčšiemu riziku otravy čelia malé deti, starší dospelí, tehotné ženy a ľudia s oslabenou imunitou. Jej príznaky sa často podobajú na klasickú bolesť brucha:
- vodnatá alebo krvavá hnačka
- zvracanie a nevoľnosť
- bolesť hlavy
- horúčka
- nafukovanie
- bolesť brucha
Väčšina prípadov otravy jedlom netrvá dlhšie ako týždeň a lieči sa podobne ako samostatná bolesť brucha.