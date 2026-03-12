Poslanec Národnej rady (NR) SR za KDH Jozef Hajko zvažuje odchod z parlamentu.
Potvrdil to vo štvrtok v reakcii na novinársku otázku na tlačovej konferencii. Ako dodal, kresťanskí demokrati majú záujem riešiť reálne problémy Slovenska, no naznačil, že názorové rozdiely existujú v spôsobe.
„To, že tu dnes stojíme spolu a hovoríme o konkrétnom probléme, ktorý trápi tento štát, znamená, že KDH má záujem o riešenia konkrétnych problémov. Nezhodujeme sa na tom, ako sa to má robiť, ako efektívne a tak ďalej, a tak ďalej,“ uviedol s tým, že o tom s predsedom hnutia Milanom Majerským, ktorý bol na tlačovej konferencii s ním, hovoril.