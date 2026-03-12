V Novej Bani vyhlásili pre zosuv svahu na cestu tretej triedy na Školskej ulici mimoriadnu situáciu.
Správca cesty, Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC), na mieste vykonal potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti, no samospráva aj napriek tomu žiada obyvateľov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v tejto lokalite. Cesta je v súčasnosti prejazdná, no pri zosuve bol porušený aj chodník lemujúci cestu, ktorý vedie až k miestnej železničnej stanici.
Premávku ohrozovali vyvalené stromy
Riaditeľka novobanských Technických služieb Lucia Beťková pre TASR priblížila, že zosuv nahlásili obyvatelia v sobotu 7. marca v ranných hodinách. Pri zosuve pôdy vyvalilo niekoľko stromov, ktoré ohrozovali premávku a odsunulo aj betónové zábrany lemujúce cestu. Tie ešte vlani osadila v úseku Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Zosuv tiež poškodil chodník nad cestou vedúci k železničnej stanici.
„Zosuv nám skomplikoval situáciu v tom, že chodník je na 90 percent v tom jednom mieste odtrhnutý, čiže sme ho museli uzavrieť z oboch strán a je momentálne pre ľudí nepriechodný,“ skonštatovala Beťková. Po udalosti skontrolovali a vyčistili tiež ďalšie úseky svahu. Časti, ktoré sú v najhoršom stave, chcú podľa jej slov v budúcnosti sanovať oporným múrom. Mesto tiež v tejto súvislosti vyhlásilo na základe zasadnutia krízového štábu mimoriadnu situáciu.
Opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti v spomínanom úseku realizovala po zosuve svahu BBRSC v súčinnosti s ďalšími zainteresovanými subjektmi. „Zo strany BBRSC bolo umiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré zaistí bezpečný prejazd úsekom, a odstránený bol strom nachádzajúci sa na zosunutom svahu, ktorý nebezpečne visel ponad promenádu a cestu. Odstránili sme aj zosunutú pôdu a vrátili do pôvodného stavu na krajnici umiestnené zábrany,“ priblížila manažérka pre komunikáciu a PR BBRSC Martina Straková.
Doplnila tiež, že nateraz neplánujú ďalšie práce, keďže je cesta prejazdná, krajnica vyčistená a zabezpečená tak, ako bola pred zosuvom. „V prípade popadaných skál na vozovke ich odstránime. Do svahu viac nebudeme zasahovať,“ dodala s upozornením, že pozemok nie je majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ani BBRSC.
Vedúci Strediska správy a údržby rýchlostných ciest 2 Nová Baňa Peter Pšenák priblížil, že betónové zvodidlá v úseku osadili v minulosti pre skaly padajúce na vozovku. „Následne pri zosuve tohto svahu tieto betónové zvodidlá zabránili, aby sa zosunutá pôda dostala na vozovku, a tým sa zamedzilo ohrozeniu cestnej premávky,“ poznamenal. Dodal tiež, že NDS je síce vlastníkom úseku, no aktuálne prebieha usporiadanie cestnej siete, aby sa mohol majetok previesť na BBSK.