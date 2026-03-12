Nemecký ekonomický inštitút Ifo varuje, že v prípade dlhšieho trvania vojny v Iráne by sa svetové zásoby ropy mohli vyčerpať už tento rok v lete.
Ak vzhľadom na vojnu nebude k dispozícii 25 percent bežných dodávok ropy a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, znamená to, že „potom máme na celom svete strategické zásoby na tri mesiace“, uviedol prezident mníchovského inštitútu Clemens Fuest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Preto je dôležité, aby sa s rezervami nakladalo opatrne, dodal ekonóm. „Keďže nevieme, či táto vojna nebude eskalovať a či nebude trvať aj niekoľko mesiacov, je namieste otázka, či je správne uvoľňovať rezervy tak skoro,“ povedal Fuest.
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu (11. 3.) oznámila, že uvoľní 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy v snahe zmierniť rast cien. Podľa údajov IEA to predstavuje tretinu ropných rezerv 32 členských štátov v celkovom objeme približne 1,2 miliardy barelov. Účelom rezerv nie je, aby trvalo kompenzovali výpadky dodávok, upozornil Fuest. Súčasný rast cien energií ešte nespôsobuje skutočne veľké problémy, uzavrel ekonóm.