Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí vo štvrtok označil Európsku úniu za spoluvinníka americko-izraelských útokov na Irán. Informuje o tom TASR.
„Ľahostajnosť a súhlas Európskej únie s agresiou, brutalitou a zverstvami zo strany USA a Izraela nie je ničím iným ako spoluvinou,“ napísal Bakájí na sociálnej sieti X.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí už v utorok obvinilo predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú z pokrytectva pre jej „mlčanie“ o útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. Podľa Teheránu „dáva zelenú okupácii, genocíde a zverstvám“ a zároveň „zľahčuje agresiu a vojnové zločiny USA a Izraela voči Iráncom“. Ministerstvo sa zároveň pýtalo, prečo sa nevyjadrila k smrti 165 žiakov dievčenskej školy v meste Mínáb na juhu krajiny.
Irán je od konca februára cieľom pokračujúcich amerických a izraelských útokov, na ktoré reaguje odvetnými údermi na Izrael a štáty v Perzskom zálive. Konflikt na Blízkom východe si vyžiadal stovky obetí, spôsobil vysídlenie státisícov ľudí a prispel k prudkému rastu cien ropy.