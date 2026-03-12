V galantskom závode spoločnosti Samsung bude od 18. marca detašované pracovisko, ktoré pomôže prepusteným pracovníkov s hľadaním nového zamestnania.
Oznámil to vo štvrtok na brífingu v Bratislave minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Chcem oznámiť, že včera (11. 3.) centrála Samsungu potvrdila možnosť vytvorenia detašovaného pracoviska priamo v jej závode. Detašované pracovisko pre zamestnancov, ktorým budeme hľadať prácu v iných fabrikách, začne fungovať od 18. marca. Zatiaľ bude to detašované pracovisko v režime jeden deň za týždeň,“ spresnil.
Pokiaľ bude potreba zintenzívniť prácu detašovaného pracoviska, tak bude podľa Tomáša vytvorený priestor na to, aby fungovalo častejšie. „Zároveň sme dohodli s úradom práce v Galante, že sa zorganizuje burza práce, ktorá bude najneskôr do júna tohto roka, teda keď má nastať samotné prepúšťanie,“ upozornil.
„Zároveň ma úrad práce v Galante informoval o tom, že už mali rokovania so závodom Amazon. Myslím, že ešte tento týždeň sú naplánované rokovania s fabrikami Stellantis a Jaguar,“ doplnil Tomáš.
„Úrad práce v Galante, ako aj spomínaná firma Samsung, ktorá už pri našej návšteve povedala, že budú veľmi otvorení našim aktivitám. Takže aktívne pristupujeme k tomu, aby sme hľadali zamestnancom, ktorí prídu o prácu v Samsungu, novú prácu,“ uzavrel minister práce.