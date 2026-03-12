Polícia zasahuje na základných školách vo Zvolene, kde preveruje informáciu o výhražnom maile. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Aktualizované o 10:23
Podľa informácií TV Markíza výhražný mail dostala riaditeľka školy, ktorá o ňom informovala policajtov.
Mail mal obsahovať vyhrážku o "vystrieľaní detí". "Podľa informácií TV Markíza v ňom malo byť údajne uvedené, že vystrieľajú deti voličov koaličných strán," informovala Markíza.
Správu aktualizujeme.