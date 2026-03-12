Piloti v nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa vo štvrtok ráno vstúpili do dvojdňového štrajku.
Rušenie letov sa očakáva najmä na hlavných letiskách v Mníchove a vo Frankfurte nad Mohanom. Spoločnosť ubezpečuje, že v oba dni štrajku sa uskutoční najmenej polovica plánovaných letov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na diaľkových trasách by mohlo podľa Lufthansy odštartovať až 60 % letov. Odborový zväz pilotov Vereinigung Cockpit pripustil, že nový štrajk bude menší ako prvá vlna spred mesiaca.
Šéf odborov Andreas Pinheiro očakáva zrušenie približne 300 letov denne, čo podľa neho zabezpečí, aby bol štrajk dostatočne účinný. Počas prvej vlny štrajkov 12. februára Lufthansa zrušila celkovo približne 800 letov, čo je viac ako dvojnásobok. V tom čase sa k štrajku pripojil aj odborový zväz Ufo, ktorý zastupuje palubných zamestnancov.