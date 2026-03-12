Iránska armáda oznámila, že v ďalšej fáze konfliktu s Izraelom a Spojenými štátmi sa zameria aj na ekonomické centrá a banky v krajinách Perzského zálivu.
Iránska agentúra Tasním na svojom kanáli na platforme Telegram zverejnila zoznam budúcich cieľov Iránu, ktorý zahŕňa aj regionálne pobočky viacerých amerických technologických spoločností pôsobiacich na Blízkom východe, vrátane firiem Amazon, Google, Microsoft, IBM, Oracle a Nvidia.
„S rozšírením regionálnej vojny na vojnu zameranú na infraštruktúru sa okruh potenciálnych cieľov Iránu postupne rozširuje,“ uviedla agentúra bez uvedenia presného zdroja.
Spoločnosť Amazon už minulý týždeň oznámila, že dve jej dátové centrá v Spojených arabských emirátoch a ďalšie v Bahrajne zasiahli iránske dronové útoky.
Bahrajnské ministerstvo vnútra medzičasom vo štvrtok vyzvalo obyvateľov niekoľkých miest, aby nevychádzali a preventívne zatvorili okná a ventilačné otvory. Toto nariadenie súvisí s útokom na zásobníky ropných produktov v guvernoráte Muharrak. Úrady sa snažia uhasiť požiar, ktorý po útoku vypukol.
Saudskoarabské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že protivzdušná obrana zničila dron smerujúci k diplomatickej štvrti v hlavnom meste Rijád. Saudská Arábia podľa ministerstva zachytila ďalší dron aj na východe krajiny. Ministerstvo obrany Kuvajtu tiež informovalo, že jeho protivzdušná obrana zneškodnila niekoľko bezpilotných lietadiel letiacich zrejme z Iránu.