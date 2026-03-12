Ruský osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev sa na Floride opäť stretol so zástupcami administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. S odvolaním sa na zdroje blízke rokovaniam a ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS o tom v stredu informovala agentúra DPA.
Podľa ruských médií sa rokovania konajú v rámci americko-ruskej ekonomickej pracovnej skupiny. Dmitrijevova návšteva v USA nebola oficiálne oznámená.
Dmitrijev je osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina pre hospodársku spoluprácu so zahraničím a zohráva aj dôležitú úlohu v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Podľa správ z médií si Dmitrijev v posledných mesiacoch vybudoval dobrý vzťah s Trumpovým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom.
USA vystupujú na rozhovoroch medzi Ruskom a Ukrajinou ako sprostredkovateľ. V rámci tohto procesu sa nedávno uskutočnilo niekoľko stretnutí na Blízkom východe, ktorý je však teraz otrasený vojnovým konfliktom spojeným s Iránom. Ďalšia schôdzka o Ukrajine sa konala vo Švajčiarsku. Ďalšie rokovania o Ukrajine boli odložené práve vzhľadom na dramatický vývoj v oblasti Blízkeho a Stredného východu.