Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v stredu prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán na okamžité zastavenie útokov na štáty Perzského zálivu. Podľa BR OSN sú porušením medzinárodného práva a predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.
BR OSN v rezolúcii navrhnutej Bahrajnom „požaduje okamžité zastavenie všetkých útokov Iránskej islamskej republiky proti Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábii, Spojeným arabským emirátom a Jordánsku“. Za rezolúciu hlasovalo 13 členov rady, stáli členovia Rusko a Čína sa zdržali. Útoky Spojených štátov a Izraela na Irán jej text nespomína.
Členovia rady tiež odsúdili „všetky kroky alebo hrozby zo strany Iránskej islamskej republiky zamerané na uzavretie, blokovanie alebo iné narušenie medzinárodnej plavby cez Hormuzský prieliv alebo ohrozovanie námornej bezpečnosti v prielive Báb al-Mandeb“.
Irán s raketovými a dronovými útokmi na krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské zariadenia, začal v reakcii na vojenskú operáciu Izraela a Spojených štátov. Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu zasiahnutým krajinám ospravedlnil a vyhlásil, že Teherán s údermi prestane, pokiaľ útok na Irán nebude pochádzať z týchto krajín.
Stály predstaviteľ Iránu pri OSN Amír Saíd Iravání v utorok ostro kritizoval členov BR OSN, ktorí návrh podporili, a obvinil ich, že sa snažia „odmeniť agresorov a potrestať obeť prostredníctvom zaujatého a politicky motivovaného uznesenia“.