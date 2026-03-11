Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval lídrov zoskupenia krajín G7, aby konali s cieľom čo najskôr obnoviť plavbu v Hormuzskom prielive. Blokovanie prielivu podľa neho však neodôvodňuje zrušenie sankcií voči Rusku.
Francúzsko zoskupeniu G7 aktuálne predsedá a na videokonferencii jeho lídrov Macron povedal, že je dôležité koordinovať spoločné kroky, „aby sa čo najskôr zabezpečilo obnovenie slobody plavby vo všetkých štátoch“. Potrebné je podľa neho „spolupracovať s tretími stranami, aby sa zabránilo akýmkoľvek obmedzeniam vývozu ropy a plynu“.
Vyzdvihol aj rozhodnutie Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) uvoľniť núdzové zásoby ropy v objeme 400 miliónov ton a uviedol, že to zodpovedá 20 dňom vývozu tejto suroviny cez Hormuzský prieliv.
Cez úžinu spájajúcu Perzský záliv s Arabským morom prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom je tam obchodná doprava takmer úplne pozastavená.
Iránske vojenské operačné velenie v stredu vyhlásilo, že akékoľvek plavidlo patriace Spojeným štátom, Izraelu alebo ich spojencom bude považované za legitímny cieľ. Zopakovalo varovanie, že „neumožní prechod ani jediného litra ropy“ cez Hormuzský prieliv.
Macron upozornil, že napriek úspechu vojenskej operácie proti Iránu, ktorý deklaruje americký prezident Donald Trump, vojenské kapacity Iránu boli oslabené, ale nie úplne zničené.
„Iránskym vojenským balistickým spôsobilostiam už bola spôsobená značná škoda, ale krajina naďalej útočí na viaceré štáty v regióne, a preto jej schopnosti neboli znížené na nulu,“ povedal. Podľa Macrona je na americkom prezidentovi, aby „vyjasnil svoje konečné ciele a tempo vojenských operácií“.