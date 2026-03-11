Za útok raketou Tomahawk na iránsku dievčenskú školu v meste Mínáb v provincii Hormozgán v prvý deň vojny na Blízkom východe sú zodpovedné Spojené štáty. Zahynulo tam viac ako 160 osôb a podľa zdrojov denníka New York Times (NYT) tragédiu spôsobila chyba v zameriavaní.
Americká armáda podľa NYT útočila na iránsku vojenskú základňu, ktorej súčasťou bola aj budova školy. Súradnice cieľa však boli stanovené na základe neaktuálnych údajov.
O tom, že pri útoku bola použitá raketa Tomahawk, už v pondelok informovali investigatívny portál Bellingcat a agentúra AP. Uviedli to na základe analýzy videa zachytávajúceho útok.
Irán od začiatku vojny obviňuje z útoku Spojené štáty a Izrael. Naopak, americký prezident Donald Trump začiatkom týždňa zvalil vinu na Teherán, zatiaľ čo Izrael odmieta akúkoľvek účasť. Trump v pondelok povedal, že USA vyšetrujú okolnosti útoku.
„Nech už správa ukáže čokoľvek, som ochotný to prijať,“ povedal americký prezident a naznačil, že raketu Tomahawk na zasiahnutie školy mohol použiť Irán. Teherán však tieto rakety americkej výroby nevlastní a v arzenáli ich majú iba Spojené štáty a niekoľko ich blízkych spojencov.