Po stredajšom rokovaní kabinetu za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho a zástupcov Slovnaftu vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD), že najbližších päť dní bude spoločnosť Slovnaft držať samoreguláciu cien pohonných látok. Následne sa jej predstavitelia opäť stretnú s vládou, vyhodnotia situáciu v súvislosti s vojenským konfliktom v Iráne a ropovodom Družba a dohodnú sa, ako postupovať ďalej. Cieľom vlády podľa neho je, aby boli pohonné látky v SR lacnejšie ako v Rakúsku a porovnateľné s ostatnými krajinami V4.
Slovnaft je podľa Fica pod obrovským tlakom. „Musíme teraz rozmýšľať, čo urobíme v najbližších dňoch. Dohodli sme sa, že päť dní si bude držať Slovnaft samoreguláciu. To znamená, že ak je dnes streda, máme štvrtok, piatok, sobotu, nedeľu. V pondelok alebo v utorok sa opäť stretneme. Pozrieme sa, ako sa vyvíja vojenský konflikt, ako je to s Hormuzským prielivom a čo sa deje, pokiaľ ide o ropovod Družba. A budeme hovoriť, či opäť pôjdeme cestou samoregulácie alebo prijmeme nejaké opatrenia,“ spresnil predseda vlády.
Doplnil, že podľa informácií predstaviteľov Slovnaftu je kúpených 11 tankerov ropy, ktoré by sa mali použiť v SR na spracovanie na pohonné látky. „Zobral som na vedomie, že počas víkendu Slovnaft začal brať prvé tony ropy zo štátnych hmotných rezerv a začal ich spracovávať na konkrétne výrobky. My sme sa dnes stretli na rokovaní vlády, aby sme si povedali, kde sa nachádzame v cenových reláciách,“ oznámil. „Povinnosťou slovenskej vlády je, aby sme v tomto priestore boli lacnejší ako Rakúsko a porovnateľní s krajinami V4. V Maďarsku je iná situácia ako u nás, pretože Maďarsko je v období predvolebnej kampane, ťažko sa niektoré veci hodnotia. Máme záujem z hľadiska cien benzínu a nafty, aby Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré majú porovnateľné ceny,“ priblížil.
Fico zároveň pripomenul, že predsedníčka Európskej komisie mu v utorok (10. 3.) potvrdila, že SR má nárok na ruskú ropu. „To je prvá vec, lebo také bolo rozhodnutie orgánov Európskej únie. Po druhé, povedala to veľmi presne – opravme ten ropovod, spustime ho a dajme tú tému zo stola preč, pretože zdvíha vášne. Prečo by som aj ja mal byť kľudný, pozerajúc sa na Zelenského, ako nás poškodzuje? Čiže je to veľmi racionálny prístup predsedníčky Komisie,“ dodal predseda vlády.
Prezident Pellegrini po rokovaní vyhlásil, že situáciu má kabinet na najbližšie dni plne pod kontrolou a v prípade potreby je pripravený pomôcť. „Som veľmi rád, že vláda sa zatiaľ snaží využiť všetky technické nástroje na stabilizáciu a zastavenie extrémneho rastu pohonných hmôt na Slovensku a nepristupuje okamžite k populistickému použitiu značných objemov finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu,“ zhodnotil. Kabinet podľa neho v spolupráci so Slovnaftom nachádza spoločnú reč a obe strany sa snažia nájsť riešenie, aby Slovensko nebolo výrazne postihnuté rastom cien pohonných látok.
Hlava štátu poukázala na nepredvídateľný vývoj vojnových konfliktov, ktoré majú významný vplyv na energetickú bezpečnosť Slovenska aj celej Európy. „Prvýkrát nám začal spôsobovať vážny problém v oblasti našej energetickej bezpečnosti vojnový konflikt na východnej hranici. A teraz sme svedkami ďalšieho vojnového konfliktu na Blízkom východe, ktorý začína mať vážne dosahy na energetickú bezpečnosť a situáciu v regióne,“ upozornil Pellegrini. Pripomenul, že Slovensko má v otázke dovozu ruskej ropy osobitné postavenie vyplývajúce z rozhodnutí na úrovni EÚ. „Zastavenie dodávok ropy prichádza napriek tomu, že SR má oficiálnu výnimku EÚ a môže vzhľadom na svoje špecifiká túto ropu dovážať až do roku 2027,“ zdôraznil a poukázal na potrebu rešpektovania dohôd zo strany všetkých zainteresovaných strán vrátane Ukrajiny ako tranzitnej krajiny.
Pellegrini zároveň vyzval na vecnú a konštruktívnu politickú diskusiu a kritizoval opozíciu, od ktorej očakáva konštruktívny prístup, nie zneužívanie situácie. Energetická bezpečnosť podľa neho patrí medzi strategické témy, ktoré by nemali byť predmetom politických sporov, a predstavitelia relevantných politických strán by si mali dokázať sadnúť „za jeden stôl“ a hľadať čisto odborné riešenia.